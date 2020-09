Lazio, la bomba dei bookmaker: in quota Callejon è a un passo

ROMA – L’idea tenta Claudio Lotito e da oggi stuzzica anche i bookmaker. José Maria Callejon è il nome nuovo per gli ultimi giorni di mercato della Lazio, in cerca di un giocatore di qualità in grado di muoversi dal centrocampo all’attacco. Per l’affondo decisivo serve prima vendere Caicedo, ma i contatti con lo spagnolo – ormai svincolato dal Napoli – sarebbero già stati avviati e i betting analyst sono ottimisti: sul tabellone Snai la Lazio è la prima scelta nella scommessa sulla prossima squadra del giocatore, a 1,85, in netto vantaggio su Granada e Betis (dai quali è già arrivata un’offerta), come riporta agipronews, entrambi a 7,50. Per Villarreal e Siviglia si sale a 9,00; oltre a Italia e Spagna in lista c’è anche la pista francese, con il Lione però lontano a 25,00. LL/Agipro





