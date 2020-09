Lazio Women | Palombi torna sulla gara col Cittadella: “Pareggio amaro ma unite verso l’obiettivo” – FOTO

La prima gara in casa per la Lazio Women si è conclusa leggermente al di sotto delle aspettative: dopo infatti la grandiosa vittoria in trasferta per 10-1, le ragazze biancocelesti sono state fermate in casa col Cittadella con un risultato di 1-1. L’attaccante Claudia Palombi ha così commentato l’esito della gara sui social: “Un pareggio amaro. Con i piedi a terra, unite verso l’obiettivo. FORZA LAZIO CARICA!”







