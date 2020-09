Lotito: “Il calcio deve essere didascalico e moralizzatore. I giocatori devono essere responsabili del ruolo che svolgono”

Durante l’evento di consegna dei Diplomi della Scuola di Formazione Post Carriera, il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha preso la parola:

“Quando sono diventato Presidente ho pensato ‘mens sana in corpore sano’, perché bisogna allenare il fisico e nutrire la mente. La vita di un’atleta è breve dal punto di vista temporale e prevede tanti sacrifici: serve un calcio didascalico e moralizzatore. Bisogna quindi formare le persone, metterle in grado di sapere, perché almeno sono coscienti di quello che fanno. Devono avere uno stile di vita che sia di esempio, questo inizia ad essere riconosciuto alla Lazio non solo a livello nazionale, perché sono sempre disponibili, con un sorriso, vanno negli ospedali e nelle scuole. Hanno responsabilità del ruolo che svolgono”.







