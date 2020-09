Malagò sulla riapertura degli stadi: “Serve procedere gradualmente. Ora siamo a quota 1000 spettatori, poi si andrà avanti con una percentuale”

Rimane caldissimo il tema della riapertura degli stadi. Dopo le parole del viceministro alla Salute Sileri, anche il presidente del CONI Giovanni Malagò è tornato sulla questione a margine della Giunta Nazionale: “Qualora ci fossero le occasioni, sarebbe bello aprire nuovamente gli stadi. Il discorso deve procedere gradualmente, crescendo piano piano. Adesso siamo a quota 1000, poi andremo avanti con una percentuale. Sarà necessario capire qual è quella giusta. Vanno evitate regolamentazioni diverse leggi diverse per i vari sport, in questo modo crescerebbe il disordine. La Lega viene rappresentata dai presidenti dei club, che vivono un periodo complicato sotto il profilo economico e spingono per la riapertura. La Federazione, invece, ha già affermato come dal 7 ottobre si potrebbe andare procedere con la riapertura“. Lo riporta Tuttomercatoweb.com







