Milan, Leo Duarte positivo al coronavirus

L’A.C. Milan attraverso un comunicato ufficiale ha reso nota la positività di un proprio calciatore al coronavirus: si tratta di Leo Duarte. Dopo l’esito del tampone effettuato nella giornata di ieri, il difensore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono invece risultati negativi.

Come da protocollo tutti i calciatori domani saranno nuovamente sottoposti a tampone prima di scendere in campo con il Bodø/Glimt per le qualificazioni di Europa League.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: