PAIDEIA | Controlli medici al piede infortunato per Luiz Felipe Ramos

Giornata di controlli per Luiz Felipe Ramos, dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole contro il Frosinone del 12 settembre scorso. Il difensore brasiliano, infatti, abbandonò anzitempo il terreno di gioco, per via di una contusione al piede destro rimediata durante un intervento di gioco, che ha fatto sì che il giocatore lasciasse lo Stadio in stampelle. Oggi potrebbe esserci un primo responso sui suoi tempi di recupero, nella speranza siano brevi.







