SOCIAL | La Lazio è pronta per la nuova stagione: i messaggi dei calciatori | FOTO

La Lazio conta i giorni mancanti per tornare a fare sul serio. Via social i vari calciatori biancocelesti hanno voluto lanciare messaggi forti e chiari in vista della trasferta di Cagliari. Il primo è stato Luis Alberto con un post diretto: “Non vedo l’ora di giocare ancora. Sarà una stagione strana senza di voi tifosi, ma vi terremo nei nostri cuori e daremo tutto per ottenere questa vittoria” a cui è stato aggiunto il commento di Milinkovic Savic: “Dai Mago (con l’emoticon del cappello n.d.r)”Poco dopo è stata la volta di Nicolò Armini: “Manca poco“.

Visualizza questo post su Instagram Manca poco💙🦅 Un post condiviso da Nicoló Armini (@nicolo_armini13) in data: 23 Set 2020 alle ore 11:12 PDT







