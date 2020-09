Umberto Lenzini, FIRMA la petizione per una strada a suo nome

Nasce da un’idea del nipote Andrea ed è già stata firmata da numerosi laziali: la petizione in onore di Umberto Lenzini ha come scopo quello di dedicare una strada a Roma allo storico presidente del primo scudetto della Lazio. Un nome, un esempio, un ricordo indelebile: il presidente Lenzini è parte integrante della storia laziale, uno di quei miti di cui parlare, le cui gesta vanno raccontate “di padre in figlio”. Giusto riconoscimento quindi, per chi ha fatto la storia dell’ultracentaria squadra capitolina.

https://www.change.org/p/comune-di-roma-umberto-lenzini-strada-a-suo-nome-a-roma-costruttore-e-presidente-ss-lazio-scudetto-73-74?recruiter=677761022&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=sha

