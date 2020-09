Zaccheroni: “Il problema della Lazio è legato alla scorsa stagione: serve capacità mentale per ripartire”

Alberto Zaccheroni, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb al premio Vicini a Cesenatico, ha commentato, in merito all’inizio della nuova stagione, anche l’operato della società laziale: “Se mi aspettavo di più dal mercato biancoceleste? Il problema della Lazio non è né tecnico né tattico ma legato alla scorsa stagione. Se il campionato fosse andato avanti senza l’interruzione, probabilmente ce l’avrebbe anche fatta. Persa questa occasione, non so se i giocatori hanno la capacità anche mentale di ripartire da zero. Sicuramente i dirigenti mi sembrano in grado di tenere la squadra con la tensione giusta. La squadra alla ripresa si è vista totalmente diversa rispetto a quella vista per trequarti di campionato“.







