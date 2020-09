Calciomercato Lazio, arriva Sabiri

Ieri sera Sky Sport ha fatto uscire la notizia e questa mattina sono arrivate delle conferme in merito, Sabiri sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista marocchino si è da poco svincolato dal Paderborn ed è pronto ad iniziare una nuova avventura ma non da subito nella società biancoceleste. Il ragazzo infatti, dovrebbe essere a Roma venerdì per svolgere le visite mediche ma successivamente dovrebbe essere girato in prestito alla Salernitana dove avrebbe l’opportunità di accumulare esperienza da sfruttare dal prossimo anno con la maglia della Lazio.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: