Calciomercato Lazio, il Verona su Caicedo

Come si legge sulle pagine de L’Arena, il Verona ha iniziato a seguire Caicedo per rinforzare il proprio reparto avanzato. In realtà l’ecuadoriano è considerato una seconda scelta da parte della formazione gialloblù in quanto la loro prima idea è Sanabria del Betis. Le difficoltà che i veneti stanno riscontrando in questa trattativa però, li ha portati a guardarsi intorno, ed ecco spuntare il nome dell’attaccante della Lazio. Trattare con Lotito però non è semplice soprattutto se il presidente biancoceleste intende privarsi del giocatore a titolo definitivo mentre il Verona lo vorrebbe avere soltanto in prestito.







