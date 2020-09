CdS | Offerto Draxler ma l’ingaggio è alto, Hoedt atteso a Roma nei prossimi giorni

Ormai è fatta per Hoedt, sarà un nuovo giocatore biancoceleste. Tornerà a Roma, come neo acquisto, nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport il Southampton ha accettato di prestare il giocatore a titolo gratuito, nonostante fu acquistato per ben 17 milioni di euro. Hoedt si è impegnato in prima persona per ottenere il via libera da club e si è imposto anche con gli stessi agenti della SEG (stessa agenzia di De Vrij, con cui la Lazio aveva litigato per il suo addio a zero). Il difensore olandese tornerà a Roma percependo uno stipendio inferiore, da 2 milioni è sceso ad 1,5. Per l’ufficialità però si attende qualche uscita di uno tra Bastos e Wallace.



SUGGESTIONE DRAXLER

Il Presidente Lotito ieri, a margine della consegna dei diplomi allo Stadio Olimpico, ha tranquillizzato confermando che ci saranno nuovi acquisti. Un’opportunità potrebbe essere Callejon, anche se molto difficile nonostante sia svincolato. Si potrebbe accendere nel caso partisse Caicedo. Inzaghi intanto si aspetta un centrocampista di qualità per la Champions League, che possa essere una valida alternativa a Luis Alberto e Milinkovic. In Francia si parla ancora dell’interesse da parte del PSG per Milinkovic-Savic, dando per partente Julian Draxler o in direzione Germania o Italia. Alcuni intermediari lo avevano proposto alla Lazio, così come altre squadre. Il suo stipendio però supera di gran lunga i parametri biancocelesti, circa 7 milioni di euro.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: