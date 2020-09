CdS | Stadi, si va verso una riapertura del 25%. Quanto ne guadagnerà la Lazio?

il Governo insieme alla FIGC e alla Lega di Serie A continua a lavorare per permettere una maggiore apertura degli stadi. Ad oggi è consentito l’ingresso a 1000 spettatori, ma come riportato da Il Corriere dello Sport si prospetta un nuovo cambio nel protocollo. Pare che da ottobre gli stadi potranno essere riempiti fino al 25% della loro capienza. Già domani potrebbe arrivare il sì del Governo, e forse sin dal prossimo weekend si potrebbe passare a nuove regole. Andrà però modificato il Dpcm. Ovviamente ci saranno numeri diversi per ogni stadio, con la Lazio che potrebbe sfruttare questo vantaggio vantando di una struttura molto grande. Vista la capienza dell’Olimpico (72.000 circa) e vista anche la media spettatori (35.000 circa) il club biancoceleste, seguendo le linee del 25% potrebbe ospitare 17.600 spettatori circa. Questa sarebbe una grande vittoria per il mondo de calcio e un vantaggio per quelle squadre che fanno del loro stadio un vero e proprio fortino inespugnabile.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: