ESCLUSIVA – Adamonis verso il Potenza. Alia rimane come terzo portiere

A poco meno di due giorni dal debutto in campionato cambia tutto nel ruolo di terzo portiere in casa Lazio. Come appreso dalla redazione di Laziopress.it, Marius Adamonis, fino a pochi giorni fa destinato a rimanere a Roma, lascerà con molto probabilità i biancocelesti per approdare in prestito al Cosenza, mentre Alia, vicino alla Viterbese, dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Strakosha e Reina. Alla base del cambio di decisione probabilmente il fattore anagrafico legato alla lista campionato: Alia (classe 2000), tre anni più giovane di Adamonis, rientrerebbe in lista negli Under22.







