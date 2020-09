ESCLUSIVA – È fatta per Falbo alla Viterbese, c’è il sì de giocatore

È fatta tra Lazio e Viterbese. Luca Falbo ha accettato e presto sarà un nuovo giocatore gialloblù. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla Redazione di LazioPress.it, tra ieri e oggi è arrivata la sua risposta definitiva che lo legherà al club in prestito nella speranza di poter presto tornare a Formello e coronare il sogno di giocare in Prima Squadra.







