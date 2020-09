ESCLUSIVA | Jeda mette in guardia la Lazio: “Cagliari squadra ostica che conosce bene la Serie A. Mi aspetto una gara aperta ad ogni risultato”. E su Immobile…

Si riparte, il tempo delle amichevoli è terminato, è ora di fare sul serio. Posticipata al 30 settembre la prima giornata di campionato con l’Atalanta, la Lazio è pronta a fare il suo esordio sabato pomeriggio contro il Cagliari, in una sfida delicata e ricca di significati. Lo scorso anno il doppio match con i sardi regalò ai capitolino due successi, entrambi per due a uno: il primo storico in rimonta a tempo quasi scaduto con il colpo di testa di Caicedo, il secondo timbrato Immobile dal sapore di quarto posto matematico. A distanza di poco più di due mesi, la sfida si rinnova tra dolci ricordi biancocelesti e voglia di riscatto per i rossoblu. Per analizzare al meglio i temi della sfida della Sardegna Arena, LazioPress.it ha contattato in esclusiva l’ex attaccante cagliaritano Jeda.

A poco più di un mese e mezzo dalla fine della passata stagione, che Lazio ti aspetti di vedere sabato?

“Sicuramente mi aspetto una Lazio motivata, così come lo sarà il Cagliari. Questo nuovo inizio è un po’ complicato: riabituarsi a giocare dopo il lungo stop del lockdown e la ripresa estiva non sarà semplice. La Lazio prima dello stop stava disputando un grande campionato, poi si è un po’ persa diciamo per carenza di ossigeno. Vedremo come andrà ora la ripartenza. Al momento è difficile fare previsioni considerando i vari stop e nuovi inizi dello scorso anno. Bisognerà valutare l’energia a disposizione e le motivazioni che ogni compagini avranno”.

Il Cagliari ha già alle spalle la prima uscita, terminata in pareggio con il Sassuolo. Che prova è stata quella del Mapei Stadium?

“Il Cagliari ha dimostrato di essere una squadra di buon livello. Magari ancora manca qualcosa, anche se ora sembra che dal mercato possa arrivare qualcosa d’interessante e credo ciò possa dare un’iniezione di fiducia sia per i tifosi che per tutto l’ambiente. Dopo aver terminato non al meglio il campionato passato, adesso c’è grande attesa e curiosità sul nuovo campionato dei sardi”.

Capitolo calciomercato. Entrambe gli organici ancora non sembrano al completo tra problemi fisici e ufficialità che stentano ad arrivare. Sabato chi potrebbe pagare maggiormente questa situazione?

“In questo momento è difficile dirlo. La Lazio, anche senza i nuovi arrivati, ha un organico abbastanza completo, carente solo di qualche tassello. In linea di massima è la stessa squadra dello scorso anno. Credo che tra le due sia il Cagliari a soffrire maggiormente la mancanza di nuovi innesti: rispetto allo scorso anno i rossoblu dovranno fare a meno di Nainggolan, in difesa serve ancora qualcosa anche se si parla di Godin. In ogni caso, comunque, non si può dire con certezza chi pagherà di più la mancanza degli ultimi innesti perchè le motivazioni saranno molto importanti. Tutte e due le squadre sono cantieri aperti, c’è un mercato ancora in evoluzione”.

Come hai anticipato giustamente la Lazio ha un organico simile allo scorso anno con lo stesso allenatore. Il Cagliari, dal canto suo, è ripartito da Di Francesco. Considerando il pre campionato molto breve, pensi che ciò influirà sul match della Sardegna Arena?

“La Lazio, aldilà di tutto e dell’organico comunque limitato per quanto riguarda le ambizioni, con la riconferma dell’allenatore e di tanti giocatori importanti come Milinkovic, Immobile ed Acerbi può contare su delle certezze importanti. Il Cagliari, invece, ha ancora molte questioni aperte sul mercato con Nainggolan pronto a tornare e Godin che potrebbe aiutare il reparto difensivo. È chiaro che al momento i biancocelesti abbiano maggiori sicurezze, ma i sardi con il nuovo allenatore e qualche altro cambiamento potrebbero vivere un anno positivo. L’ambiente si augura qualcosa in più rispetto alla passata stagione dopo l’entusiasmo iniziale”.

La Lazio, a differenza del Cagliari, non ha ancora iniziato il proprio campionato. Per i ragazzi d’Inzaghi è un vantaggio o uno svantaggio il fatto di aver disputato una gara in meno rispetto agli avversari?

“Non c’è una risposta precisa sotto questo punto di vista. Non aver ancora iniziato il campionato può essere sia un vantaggio che uno svantaggio, a risultare fondamentali saranno le motivazioni delle due compagini. Ad ora, senza nulla togliere al Cagliari, ritengo che la Lazio, sia per l’organico a disposizione che per il fatto di aver mantenuto la squadra ed il meccanismo dell’anno scorso, abbia delle certezze in più. I rossoblu, dal canto loro, sono una formazione ostica che conosce molto bene la Serie A e con un ambiente intorno molto tranquillo. Spero che il cambio in panchina possa portare qualcosa di nuovo, Di Francesco l’ho conosciuto, penso sia un tecnico molto preparato che in Sardegna si troverà molto bene. Tutto questo potrebbe essere una novità positiva per il Cagliari. Ripeto, la Lazio potrebbe avere qualche vantaggio, ma il fatto che il Cagliari abbia già giocato una partita potrebbe complicare le cose. I biancocelesti dovranno stare attenti, mentre i sardi sono coscienti di incontrare un grande avversario. È una gara aperta ad ogni risultato”.

In conclusione, da ex attaccante pensi che la situazione per cui molti grandi attaccanti (Ronaldo, Mertens, Insigne, Ibrahimovic) siano già andati a segno possa mettere pressione ad Immobile?

“Non penso che Immobile debba preoccuparsi. L’anno scorso ha dimostrato di essere un bomber vero e mi dispiace che in nazionale non riesca ad esprimersi a livelli della Lazio. Sarebbe una cosa unica e per la nazionale sarebbe interessante avere un cannoniere come lui. È un rapace d’area di rigore, ne ho visti pochi come lui. Inoltre, oltre a saper fare gol, è un calciatore molto valido tecnicamente nel pieno della sua maturità. Non credo che le prestazioni degli altri lo possano spaventare perchè quando si mette in moto è un attaccante che la Serie A la conosce benissimo”.







