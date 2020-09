ESCLUSIVA | Lazio, obiettivo rinforzare la rosa: Tare ai dettagli con un difensore

Il mercato è ancora aperto e la Lazio da qui al 5 ottobre proverà a chiudere almeno un altro acquisto. Dopo i vari giocatori già sbarcati a Roma e con Hoedt prossimo al ritorno, il club capitolino ha come scopo quello di rinforzare il reparto arretrato. Come già anticipato dal presidente Claudio Lotito durante la cerimonia di presentazione della Lazio Women, Igli Tare sta lavorando per chiudere una nuova trattativa, proprio con un difensore. Il giocatore in questione è Shkodran Mustafi, calciatore tedesco di origine albanese, attualmente in forza all’Arsenal. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Laziopress.it il ds biancoceleste sta trattando con l’agente del classe ’92, il padre Kutjim Mustafi, per portarlo nella capitale. L’accordo sull’ingaggio sembrerebbe esserci, restano solo da limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: