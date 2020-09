FORMELLO | Prove tattiche in vista della partita col Cagliari

Continua la preparazione della Lazio per la partita col Cagliari di sabato, esordio per i biancocelesti in questa nuova edizione della Serie A.

Lavoro differenziato per Vavro. Assenti Lulic, Luiz Felipe, Muriqi, Lukaku, Bastos, Patric e Falbo. Dopo un discorso iniziale del mister Simone Inzaghi, una corsa di riscaldamento e due torelli, sono partite le prove tattiche, confermando la probabile formazione che scenderà in campo sabato. Unica differenza è stata la presenza di Armini sul centro-destra della difesa a tre. Patric è infatti rimasto a bordo campo probabilmente solo per un semplice affaticamento.







