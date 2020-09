Germania, i club non vogliono mandare i giocatori in Nazionale

Dalla Germania arrivano novità interessanti riguardo al rischio contagio da parte dei giocatori. Secondo il giornale Kicker infatti, in Bundesliga sempre più società sembrerebbero decise a non lasciar partire i propri tesserati verso le rispettive Nazionali, questo per evitare loro spostamenti che in questo momento di nuovo aumento dei contagi, potrebbero causargli serie conseguenze.







