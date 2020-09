Gli Ultras della Lazio contro il mercato: “E’ il solito scempio. Fuori il mercante dal tempio” – FOTO

“False promesse e mediocrità. Il calciomercato è il solito scempio. Fuori il mercante dal tempio“, recita così uno striscione firmato dagli Ultras della Lazio, quasi allo scadere della sessione estiva di mercato. Una campagna acquisti che non ha soddisfatto la parte calda del tifo laziale, in vista della nuova stagione ricca di impegni, e soprattutto con le gare da disputare in Champions. I sostenitori biancocelesti hanno così espresso il loro disappunto circa l’operato della società, a pochi giorni dalla chiusura della finestra di mercato.







