Il Messaggero | Si lavora per un trequartista: da Callejon a Mata, ecco i nuovi nomi

Il Presidente Lotito ha tranquillizzato l’ambiente ribadendo che ci saranno ancora un paio di colpi di mercato per ultimare la rosa. Il ritorno di Hoedt dal Southampton è un affare fatto: prestito gratuito più diritto di riscatto intorno ai 6 milioni di euro. Si lavora anche per portare a Roma un trequartista, sotto richiesta di Inzaghi. L’ideale sarebbe Callejon, svincolato dal Napoli. Il club biancoceleste ha preso i primi contatti con l’agente, mentre da poco è spuntata una nuova pista: Mata, 32enne dello United in scadenza nel 2021. Il ds Tare e il tecnico Inzaghi hanno carta bianca sul mercato: il presidente non entra nelle questione tecniche. Nel frattempo si aspettano le usciste di Bastos e Caicedo e l’ufficialità di Fares.

il Messaggero







