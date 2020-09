La Repubblica | È fatta per Hoedt, ma senza cessioni il mercato è bloccato

Sono i giorni del vorrei ma non posso per la Lazio. Che ha chiuso le trattative per Fares (la Spal attende con crescente nervosismo) e Hoedt, ma non può ufficializzarle perché per rispettare il parametro Figc dell’indicatore di liquidità deve prima cedere almeno un giocatore: oltre al costo del cartellino, serve tagliare anche il peso di un ingaggio. Così a due giorni dall’esordio di Cagliari, Fares rischia di non essere a disposizione, nonostante da lunedì si stia allenando a Formello. A sinistra scalda i motori Marusic, ieri autore di una doppietta nell’amichevole in famiglia con la Primavera, a cui non ha partecipato Immobile: la neo Scarpa d’Oro era in permesso, la sua presenza sabato non è in dubbio.

L’argomento più caldo rimangono le cessioni e su quella di Bastos si concentrano le preoccupazioni maggiori: è in scadenza ed è fuori dai piani, tanto che da due giorni non si vede in campo con i compagni. Non ha però ha ancora accettato le destinazioni proposte: oltre a Besiktas e Basaksehir, è calda la pista che porta all’Al Shabab (Arabia Saudita). L’angolano sbloccherebbe gli acquisti, ma non è il solo. Perché anche le uscite di Wallace, Durmisi o Di Gennaro tutti giocatori fuori rosa con uno stipendio da circa un milione diventerebbero funzionali per il mercato. Ieri all’Olimpico si è tenuta la cerimonia della consegna dei diplomi al termine del primo percorso formativo post carriera, realizzato dalla Lazio con l’Università Uninettuno e la Banca del Fucino: «Bisogna allenare il fisico e la mente. Il calcio deve insegnare uno stile di vita. Chi gioca nella Lazio deve essere un esempio, i giocatori lo sanno», ha spiegato il presidente Lotito. E sul mercato ha assicurato: «Arriveranno altri acquisti».

