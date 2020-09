LaPresse | Senato, giunta Elezioni: a Lotito seggio conteso Campania: “Primo sì a elezione? Non commento, aspettiamo procedura finale”

Roma, 24 set. (LaPresse) – A Claudio Lotito spetta uno scranno da senatore. È quanto ha stabilito, a maggioranza, la giunta per le Elezioni e le Immunità di palazzo Madama che ha esaminato il ricorso presentato dal patron della Lazio dopo le Politiche del 2018. La Giunta ha deciso l’annullamento delle elezione di Vincenzo Carbone, eletto nel 2018 nelle liste di FI e ora passato a Italia viva, contro la quale Lotito aveva subito fatto ricorso e chiesto il riconteggio delle schede. Secondo quanto si apprende i voti a favore di Lotito sono stati 12, 7 quelli a favore di Carbone. Adesso la decisione finale spetterà all’aula di palazzo Madama.

Contento del primo sì della Giunta per le elezioni di palazzo Madama alla sua elezione a senatore? “Non commento, aspettiamo la procedura finale. Sono valutazioni endoprocedimentali”. Lo ha detto Claudio Lotito, contattato al telefono da LaPresse, dopo la camera di consiglio della giunta che ha accettato il suo ricorso per il seggio in Campania. Ora la decisione finale spetterà all’assemblea del Senato.





