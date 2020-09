Lazio primavera, Coppa italia: vinto per 3-1 il primo turno contro il Cosenza

La Lazio primavera supera il primo turno di coppa italia contro il Cosenza imponendosi per 3-1 non senza qualche difficoltà. Per quasi metà partita la Lazio è rimasta in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Pino che, però, non ha fermato un Raul Moro devastante, entrato nel secondo tempo ed autore di una doppietta. Migliore in campo è stato, però, il portiere biancoceleste Furlanetto, autore di due rigori parati e di due miracoli sul finale, salvando la partita e permettendo il passaggio del primo turno alla Lazio. Nel prossimo turno la Lazio affronterà il Napoli che si è imposto per 4-0 sull’Ascoli.







