Lazio, tanti auguri a Cristian Ledesma

Oggi 24 settembre, compie 38 anni Cristian Ledesma, ex centrocampista che ha indossato la maglia della Lazio per otto stagioni dopo esser stato prelevato dal Lecce. Assoluto protagonista di quel periodo biancoceleste, vive alti e bassi come tutta la squadra. Infatti, se da una parte conquista due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, vive anche alcuni mesi da separato in casa per alcuni dissidi con la società. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, intraprende la carriera di allenatore ed oggi siede sulla panchina della LUISS, università di Roma che milita in Promozione.







