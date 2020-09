Milan, Ibrahimovic positivo al Covid: salterà il preliminare di Europa League

La notizia era stata anticipata dal Corriere della Sera, ma il comunicato del Milan non si è fatto attendere: la positività dell’attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic al coronavirus è venuta fuori dopo l’ultimo giro di tamponi, deciso dopo che mercoledì Duarte era risultato ammalato. Ecco il comunicato della società: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi.





