PRIMAVERA1 | Inizia il cammino della Lazio in Coppa Italia: primo ostacolo il Cosenza

Archiviato il primo successo stagionale contro il Torino per tre a due (a segno Franco e Raul Moro con una doppietta), la Lazio Primavera è pronta a scendere nuovamente in campo in Coppa Italia dove affronterà, in casa, oggi pomeriggio alle 15 il Cosenza nel primo turno eliminatorio. La prova di carattere messa in mostra allo Stadio Comunale di Volpiano contro i granata ha lasciato buone sensazioni intorno al gruppo di Menichini chiamato ora a confermarsi con appena tre giorni di riposo sulle spalle. Con la Youth League in arrivo ed un campionato da disputare al massimo delle potenzialità, la Coppa Italia potrebbe forse apparire come un obiettivo secondario, se non fosse che le giovani aquile, a partire dalle parole rilasciate dal trascinatore Raul Moro al canale ufficiale della società, non vogliono lasciare nulla per strada. Il tabellone ha decretato che il primo ostacolo da superare verso il secondo turno (dove già ha avuto accesso il Napoli) è il Cosenza, formazione militante in Primavera2B che contro i capitolini farà il suo esordio stagionale. Vietato sottovalutare l’impegno.

L’avversario

Come anticipato, i calabresi vivranno nell’impegno di oggi pomeriggio il loro esordio stagionale prima di dare il via al campionato il prossimo weekend contro la Salernitana tra le mura amiche. Confermato il tecnico Ferraro, sono tanti i volti nuovi in casa rossoblu tra cui un ex Lazio: si tratta di Massimo Zilli, attaccante classe 2002 che, appena iniziata la nuova esperienza, proverà già a far male ai vecchi compagni. La prima uscita stagionale e le tante variabili di una gara secca potrebbero regalare nuove motivazioni ai calabresi con la Lazio chiamata a rimanere concentrata al massimo per evitare di inciampare in maniera inaspettata.

La formazione

Dopo un pre campionato soddisfacente ed una prima uscita stagionale vittoriosa, Menichini si affiderà ancora una volta al 4-2-3-1, con i tre dietro l’unica punta pronti a svariare su tutto il fronte offensivo. Per quanto riguarda gli undici che scenderanno in campo, le maggiori novità potrebbero arrivare dal reparto offensivo con i vari Nimmermmer, Shehu e Czyz che potrebbero lasciare spazio a Castgliani, Marinacci e Tare, tutti e tre autori di un buon pre campionato.







