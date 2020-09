Questione stadi, Zingaretti: “Escludo 25mila persone all’Olimpico”

Attraverso la propria pagina ufficiale di Facebook, il Governatore del lazio Nicola Zingaretti, ha escluso un ingresso allo Stadio Olimpico di 25mila persone, rispondendo quindi alle dichiarazioni di ieri sera del Vice-ministro della Salute Sileri il quale invece aveva aperto a questa possibilità. Ecco alcune parole del presidente della Regione: “Escludo la presenza di 25mila persone allo Stadio Olimpico. Per noi adesso la priorità è quella di garantire la continuità della scuola e dell’università ai ragazzi e alle ragazze. Il punto non è il calcio ma credo che le partite in questo periodo possono ancora essere viste tranquillamente in televisione”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: