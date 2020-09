Transfermarkt, Immobile eletto Player of the Season della Serie A 2019-2020 – FOTO

L’attaccate della Lazio Ciro Immobile è stato premiato da Transfermarkt come miglior giocatore della passata edizione della Serie A. Ennesimo riconoscimento per una stagione che ha portato il bomber biancoceleste alla vittoria della scarpa d’oro ed al raggiungimento del record di gol in una singola stagione di Serie A.

👑 Ciro Immobile eletto da @TMit_news come ‘Player of the Season’ della Serie A per l’annata sportiva 2019/20! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/x9weLrzKGB — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 24, 2020







