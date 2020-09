Cagliari, Di Francesco in conferenza: “Pensiamo a noi e non alla Lazio”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglilia della sfida con la Lazio, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Volevamo fortemente Godin e sono contento sia arrivato. Domani è convocato ma non so se giocherà dal primo minuto, avere un giocatore come lui è per noi un grande vantaggio. Cercherò di schierare la formazione migliore possibile”. Poi prosegue: “Joao Pedro è un mio giocatore ed il mio capitano e domani giocherà perchè è per noi un giocatore molto importante, mentre non parlo più di Nainggolan perchè al momento non è un mio giocatore”. Infine una battuta sulla Lazio e sul fatto che non sia pronosticata per le zone alte della classifica: “La Lazio è una grande squadra ma dobbiamo pensare a noi stessi e dovremo fare particolare attenzione a Luis Alberto perchè è un grandissimo uomo-assist, poi non so se loro stiano cercando altro e sinceramente non è un mio pensiero”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: