Cagliari-Lazio, c’è anche Diego Godin tra i convocati del tecnico Di Francesco

Esordio stagionale per la Lazio di Simone Inzaghi, anche se ufficialmente parliamo della seconda di campionato. Sul cammino dei biancocelesti c’è il Cagliari della sfida infinita. Nuovo campionato, nuova trasferta in terra sarda, nuovo allenatore per gli avversari. Eusebio Di Francesco, neo tecnico degli isolani ha diramato le sue convocazioni, tra cui spicca il nome dell’ultimo arrivato Godin.

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.

Difensori: Godin, Tripaldelli, Pinna, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Zappa, Walukiewicz.

Centrocampisti: Rog, Marin, Caligara, Tramoni, Nandez, Oliva.

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pavoletti, Despodov, Sottil





