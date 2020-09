Calciomercato Lazio, la Juventus piomba su Joaquin Correa per completare l’attacco

Come riporta Tuttomercatoweb.com, la Juventus ha messo gli occhi su Joaquin Correa per completare il reparto avanzato dopo l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. L’attaccante della Lazio è un nome gradito sia alla dirigenza bianconera, che al nuovo allenatore Andrea Pirlo. La Juventus è alla ricerca di un giocatore in grado di garantirgli ulteriori variabili tattiche, e Correa, per le sue qualità e per la sua duttilità, potrebbe essere il profilo giusto. La Lazio considera l’attaccante argentino un gioiello importante della squadra di Simone Inzaghi, visto che è stato determinante anche nella passata stagione. La Juventus c’è, sta portando avanti una trattativa da tempo sotto traccia ma, secondo quanto arriva dalla Capitale, i biancocelesti stanno facendo muro. La Juventus, come la Lazio, è alle prese con le cessioni e, una di queste, è Douglas Costa: una volta ceduto il brasiliano, il club di Andrea Agnelli punterebbero con forza Correa, con il tentativo di intavolare una trattativa con la società biancoceleste sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.







