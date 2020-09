CONFERENZA INZAGHI – “Voglio che sia un grande anno per la Lazio. Mercato? Siamo indietro”

Finalmente si torna a pensare al calcio giocato. Con una settimana di ritardo, la Lazio comincerà la stagione domani contro il Cagliari. A presentare la sfida ai rossoblu la consueta conferenza stampa prepartita di Mister Simone Inzaghi.

La Lazio è pronta per questa stagione?

“I ragazzi hanno lavorato molto bene in queste settimane, abbiamo avuto qualche problemino nel reparto arretrato e non siamo riusciti ad inserire in tempo gente nuova per cui partiremo con gli stessi dello scorso anno più Reina ed Escalante”

Questa sarà la stagione più bella e difficile?

“Noi vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo una stagione esaltante con la vittoria della Supercoppa e il ritorno in Champions”

Dove colloca la Lazio su una griglia di partenza?

“Non mi piace fare graduatorie, partiamo dietro come al solito ma sono fiducioso perchè alleno una squadra seria e di valore. Il calendario è complicato all’inizio e saremo in emergenza ma non voglio alibi. I ragazzi sono concentrati”

Si aspetta altro dal mercato?

“C’è ancora tempo per intervenire sul mercato. Il Presidente Lotito lo sa ed è disposto a farlo, poi ci sono delle problematiche come l’infortunio di Luiz Felipe a Frosinone che si aggiunge alle indisponibilità di Bastos e Vavro. Abbiamo quindi Armini a disposizione, ho chiesto poi a Parolo di disimpegnarsi in un ruolo che non è il suo in caso di necessità e mi ha dato disponibilità”

Si ritiene soddisfatto con l’arrivo di Hoedt?

“Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare ciò che offre il mercato. Vogliamo migliorarci sempre e Hoedt per la nostra valutazione è un giocatore che conosce il nostro club e le nostre metodologie di lavoro quindi potrà darci una mano nelle rotazioni”

Che gara si aspetta domani?

“Penso che sarà una partita intensa, conosciamo l’avversario così come il nuovo allenatore che è molto preparato”

Come stanno Leiva e Milinkovic?

“Lucas si è allenato molto bene in questo periodo, Sergej è tornato dalla nazionale con un problema e ha saltato le ultime due amichevoli”

Chi avrà a disposizione domani?

“Abbiamo fuori Luiz Felipe, Vavro, Bastos e Lukaku mentre gli altri saranno convocati”

Sarà l’anno della consacrazione per l’Inzaghi allenatore?

“Voglio che sia un grande anno per la Lazio, in questo momento speravo di essere più avanti con l’inserimento dei giocatori e invece purtroppo dobbiamo aspettare. Mi auguro che arrivi presto Muriqi perchè può darci una grossa mano, ora è bloccato in Turchia a causa del Covid”.







