Conferenza Reina: “Lazio realtà importante, mi ha convinto Inzaghi. Testa al campionato e alla Champions, sono pronto”

E’ sicuramente uno degli acquisti che ha soddisfatto maggiormente il popolo laziale: Pepe Reina, con la sua caratura internazionale, ha già convinto in casa Lazio. Approdato alla corte di Inzaghi a partire dal ritiro di Auronzo di Cadore, quest’oggi l’estremo difensore si è presentato in conferenza stampa.

Queste le dichiarazione del portiere biancoceleste: “Sono felice di essere alla Lazio. E’ una realtà importante del calcio e ci impegneremo per crescere ancora in campo e fuori. L’esperienza in Champions conta e sono orgoglioso, la squadra in Europa giocherà con scioltezza, senza timore con spregiudicatezza: sappiamo far bene calcio e lo faremo in campo internazionale come in Italia. Dobbiamo essere pronti per questo tipo di sfide, so che a tanti da’ una grinta speciale giocare bene in Europa, ed il nostro obiettivo principale è mantenere un ottimo livello in campionato, puntando a vincerlo. La Champions è la competizione migliore, sarà difficile. Il primo obiettivo, ripeto, è comunque fare bene in campionato. Ho vinto in Nazionale, giocando con una generazione straordinaria, a livello di club mi manca qualcosa di importante: la fame continuo ad averla e farò di tutto per migliorare ulteriormente questa squadra e portarla alla ricerca di grandi risultati. A Milano con Gigio abbiamo fatto bene ed anche qui voglio spingere Thomas a crescere ancora, facendomi trovare pronto quando lo vorrà l’allenatore. Se ho sentito Leiva prima di arrivare? Il primo in assoluto è stato Biglia, mi ha parlato bene di questa società, e subito dopo lo ha fatto anche Luis Alberto. La chiamata del mister è stata quella che mi ha convinto di più. Ho trovato un gruppo sano, che lavora bene e gioca insieme da anni: ora bisogna crescere ancora nella mentalità vincente per essere protagonisti e proiettarsi verso obiettivi ancora più grandi. Titolare? Rispetto Thomas che fa bene da 4-5 anni, io farò del mio meglio per far migliorare lui ed essere pronto per giocare più partite possibili“.







