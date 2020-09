ESCLUSIVA | Acquafresca: “Anche quest’anno la Lazio può lottare per lo Scudetto. Cagliari? Squadra in fiducia, sarà una partita difficile”

56 giorni dopo l’ultima partita, torna in campo la Lazio, per aprire ufficialmente la nuova stagione. Con Lazio-Atalanta della prima giornata rinviata al 30 settembre, la Serie A dei biancocelesti inizia dalla seconda giornata, con la sfida in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00, in casa del Cagliari. Un Cagliari che alla prima uscita in campionato ha trovato il pareggio in casa del Sassuolo, andando vicina ai primi tre punti stagionali. La squadra di Inzaghi vuole ripartire dall’ottimo percorso fatto prima della sosta forzata, che li ha visti anche al primo posto in classifica, dimenticando però la ripresa post lockdown che ha mostrato, sia a causa di infortuni che per alcuni episodi sfortunati, tutti i difetti di una rosa corta. Anche i rossoblù, con Di Francesco in panchina, vogliono tornare quelli del girone d’andata dell’anno scorso, che li ha visti per diverso tempo al quarto posto, in piena zona Europa. In vista del match della Sardegna Arena, la redazione di LazioPress.it ha intervista, in esclusiva, Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari e non solo. I temi trattati sono tanti: dagli obiettivi stagionali delle due squadre, passando per il calciomercato, fino ad arrivare alla lotta Scudetto e, da ex centravanti, a Ciro Immobile, bomber biancoceleste.

Riparte il campionato della Lazio. Dopo la scorsa stagione con una squadra ad alti livelli fino a febbraio, mentre alla ripresa post lockdown ha trovato delle difficoltà, che stagione ci dobbiamo aspettare quest’anno dai biancocelesti?

“Sono sicuro che anche quest’anno la Lazio può lottare per lo Scudetto. Lo scorso anno è mancato anche quel pizzico di fortuna, che purtroppo con il lockdown è venuto a mancare, anche perché senza l’interruzione chissà… Mi auguro che la Lazio lotti per il vertice, insieme all’Inter e alla Juventus”.

Lazio che dopo 13 anni tornerà a giocare in Champions League. Con il calciomercato ancora in corso, e la società che sta cercando di rinforzare la squadra, la rosa attuale è in grado di affrontare i tre impegni in stagione oppure c’è qualche ruolo che va ancora rinforzato?

“Forse con i tre impegni necessita di qualche rinforzo. L’ossatura c’è, ma è chiaro che bisognerà mettere qualche innesto in più di pari livello agli altri per essere competitivi”.

Per completare l’attacco la Lazio ha acquistato Muriqi dal Fenerbahçe: quanto può dare alla squadra di Inzaghi? È un profilo da Lazio?

“Tutti i ragazzi che ho conosciuto io nella mia carriera che arrivano dall’est sono contraddistinti dalla fame che hanno, con una voglia in più che gli permette di fare quel salto di qualità. Sicuramente alla Lazio troverà un’ossatura importante che gli permetterà di far bene”.

La Lazio inizierà il suo campionato in trasferta contro il Cagliari, reduce dal pareggio in casa del Sassuolo alla prima giornata. Che partita ci dobbiamo aspettare alla Sardegna Arena?

“Sarà una partita difficile, anche perché il Cagliari ha giocato ed è in fiducia, ha pareggiato nel pre campionato con la Roma 2-2 ed era avanti di due gol, ha pareggiato a Sassuolo e, giocare a Sassuolo, penso sia molto difficile per tutti adesso, visto come sta facendo giocare la squadra De Zerbi. Si è portato in vantaggio, ha avuto l’opportunità di andare sul raddoppio, invece poi in Serie A queste cose le paghi. E’ stato comunque un pareggio che da fiducia. Sarà difficile, poi nel calcio non è facile fare pronostici”.

Cagliari che nella passata stagione è partito fortissimo, occupando le zone alte della classifica, per poi avere un calo, proprio dalla sfida contro la Lazio, di tre mesi senza vittorie. Che stagione sarà quella dei rossoblù, potranno ripartire dall’ottimo inizio dell’anno scorso per cercare di fare ancora meglio?

“Io penso di si. E’ chiaro che un Nainggolan darebbe quella spinta in più, però avendo preso un allenatore nuovo, vuoi o non vuoi una scossa all’ambiente la da, perché tutti i giocatori sono in discussione cercando di mettersi in mostra. Hanno preso Godin, se portano Nainggolan vanno a ricomporre uno dei centrocampi più forti della Serie A. In attacco hanno Joao Pedro che ha fatto tanti gol l’anno scorso, Simeone ne ha fatti altrettanti, Pavoletti che non può che essere un nuovo acquisto, anche perché è mancato tutta la stagione passata. Per me c’è tutto per far bene anche quest’anno”.

Sulla panchina dei sardi, alla ripresa del campionato, sedeva Zenga che ha dato una scossa alla squadra. La società ha deciso di cambiare di nuovo allenatore ed affidare a Di Francesco la panchina rossoblù: come cambierà il Cagliari visto fino all’anno scorso?

“Contro il Sassuolo si sono già viste le idee che vuole per il suo sistema di gioco. Ogni volta che c’è un cambiamento c’è sempre una scossa. Penso che anche gli allenatori precedenti, Zenga e Maran, soprattutto il secondo, proprio dalla partita contro la Lazio, ha avuto anche sfortuna, però ricordiamoci che il Cagliari per buona parte del campionato è rimasta quarta in classifica. C’era tutto per fare bene”.

La Serie A ha preso il via lo scorso weekend: come ti aspetti quest’anno la lotta per lo Scudetto e quali squadre lotteranno per un posto in Europa?

“Partendo dalla Juventus, quindi da Pirlo, oltre ad essere stato un giocatore fenomenale, è anche intelligente. Come dice Allegri, l’allenatore migliore è quello che fa meno disastri. Ha una squadra che, per la maggior parte, si conosceva già, quindi non devi fare chissà che cosa. E’ chiaro che qualche concetto glielo darà, ma la base della squadra c’è. Quest’anno sarà veramente difficile per lui, vista la campagna acquisti importante che sta facendo l’Inter. Più dell’anno scorso potrebbe essere l’unica squadra che può insidiare la Juventus. Milan e Napoli sono partite bene, ma sono ancora un gradino sotto”.

Da ex attaccante, dopo la grandissima stagione dell’anno scorso, Ciro Immobile, potrà ripetersi ancora una volta, rendedosi protagonista anche in Champions League?

“La Lazio, a parte la squadra, ha un grande allenatore. Inzaghi, a livello di gestione di gruppo, mi ricorda tanto Allegri. A certi giocatori puoi dare delle idee, ma alla fine è come li gestisci che ti fa fare la differenza, e lui è un grande in questo. Per me Immobile, vista la scorsa stagione, troverà nuovi stimoli, i campioni fanno la differenza proprio in quello. Poi quest’anno c’è la Champions League, quale stimolo migliore della Champions per aumentare e migliorare il suo score”.







