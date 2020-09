FORMELLO | Rifinitura in vista del Cagliari: Leiva si riprende la regia, Marusic cambia fascia

Finalmente si torna a giocare in casa Lazio. Domani, alle ore 18:00, alla Sardegna Arena di Cagliari, i biancocelesti faranno il loro esordio in campionato dalla seconda giornata, visto che la prima, in programma Lazio-Atalanta allo stadio Olimpico di Roma, è stata spostata a mercoledì 30 settembre. In vista della sfida contro i rossoblù, reduci dall’1-1 contro il Sassuolo nel primo match di Serie A, è andato in scena, questa mattina, l’allenamento di rifinitura al Centro Sportivo di Formello, dove mister Inzaghi ha provato la prima formazione ufficiale della stagione: scelte obbligate per la difesa a tre, con Patric, tornato ad allenarsi dopo il riposo di ieri, e Radu, ai fianchi di Francersco Acerbi. Assenti gli infortunati Luiz Felipe e Vavro, non ha partecipato alla seduta anche Bastos. Il terzetto difensivo difenderà la porta di Thomas Strakosha. A centrocampo pronti Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Lucas Leiva: il brasiliano si riprende la regia alla prima gara ufficiale della stagione. Sulle fascie Lazzari sulla destra e sulla sinistra, vista l’assenza di Lulic e Lukaku, con Fares ancora da ufficializzare, scenderà in campo Adam Marusic. La coppia d’attacco è confermata, con Joaquin Correa a supportare la Scarpa d’Oro Ciro Immobile. Assente Muriqi, in panchina andranno Caicedo e Adekanye.







