Il Messaggero | La Lazio ricomincia dal Mago. A Cagliari Inzaghi punta tutto su Luis Alberto

Sta carico a palla. E’ Luis Alberto l’arma. Colpi tacco, di suola, bombe dalla distanza. L’ultima ieri sotto la traversa. Con Milinkovic a fine allenamento è scattata la sfida, lo spagnolo l’ha chiusa lasciando sconvolto Reina (oggi presentato con Escalante in conferenza). In campo a Cagliari non ci sarà nessun nuovo acquisto, ma il numero 10 è già una garanzia. Inzaghi s’affida a lui e a tutta la vecchia guardia. Altro che caviglia (aveva saltato il test col Benevento) malconcia, Luis Alberto è in una forma strepitosa e sopratutto adesso ha pure la testa sgombra. La Lazio ancora non lo annuncia, ma il Mago ha già firmato a fine luglio il rinnovo (sino al 2025) che invocava. Quest’anno guadagnerà 2,7 milioni, arriverà a tre con passaggi decisivi e gol fra Champions e Serie A. Ecco perché il miglior assistman dello scorso campionato vuole partire subito con la quinta, sfornare magie già in Sardegna. Lo ha promesso fra le righe su Instagram: «Non vedo l’ora di giocare ancora. Sarà una stagione strana senza voi tifosi, ma vi terremo nei nostri cuori e daremo tutto per ottenere questa vittoria». Immobile ha sentito tanto la sua mancanza. Sarà tutt’altra Lazio con Luis Alberto a innescare Ciro e Correa. Si dimezzeranno i problemi sotto porta. Inzaghi ci confida e spera.

ALLARME

Anche perché ora scatta un altro allarme in difesa. Patric non s’allena e guarda le prove tattiche dalla panchina. Dallo staff medico tranquillizzano sul suo affaticamento e il suo sorriso conferma. Ma c’è ansia perché, insieme ad Acerbi e Radu, è uno degli ultimi reduci della retroguardia. Se oggi non dovesse farcela, per Cagliari Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa: ieri ha provato il baby Armini sul centro-destra. Chissà non venga reintegrato Wallace (ricomparso fra gli Under 18 di Rocchi in amichevole), non si vede ormai da tre giorni Bastos, in uscita e in rotta con la società. E’ ancora lui (insieme al brasiliano) che, rifiutando ogni offerta, continua a bloccare l’ufficialità di Fares in entrata. A questo punto entro oggi alle 12 impossibile anche inserire il cavallo di ritorno Hoedt nella lista per la Serie A. L’emergenza per domani pomeriggio è dunque aperta: Vavro ieri ha effettuato un differenziato, ma è ancora alle prese con la pubalgia. Luiz Felipe è ai box per lo stiramento e dovrebbe rientrare solo dopo la sosta.

FASCIA

Nella seconda parte della seduta, Inzaghi ieri ha risparmiato anche Leiva (ma giocherà) e posizionato il redivivo Cataldi in regia. Sulle fasce Lazzari a destra, confermato Marusic adattato a sinistra. Può essere inserito Kyine in lista provvisoria, anche perché Lukaku ieri era assente, insieme ad André Anderson, e dovrà affrontare almeno due giorni di terapia. Forfait anche Falbo, vicino alla Viterbese per andarsi a fare le ossa. Ufficiale Palombi (in prestito con diritto di riscatto) al Pisa.

ilmessaggero.it







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: