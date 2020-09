Il Messaggero | Lazio, Lotito arriva a Formello: incontro in corso con squadra e Inzaghi

Un discorso alla squadra e al tecnico prima del debutto in campionato. Alla vigilia della sfida in trasferta con il Cagliari, in programma domani alla Sardegna Arena, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, incontra i suoi giocatori nel centro sportivo di Formello. Presente anche l’allenatore Simone Inzaghi, che nel pomeriggio parlerà in conferenza stampa. Più tardi le presentazioni di Reina ed Escalante. IlMessaggero







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: