Obiettivo Draxler. Lotito ci prova, è lui "Mister X"

Scoperto il “Mister X”. Come riporta questa mattina La Repubblica, Julian Draxler è il Mister X che la Lazio, in gran segreto da settimane, sta cercando di portare nella Capitale. Il tedesco classe ’93 è un vero jolly, perchè può fare la mezzala, ma anche l’esterno e la seconda punta. In scadenza di contratto nel 2021, al Paris Saint Germain gioca poco. Con 56 presenze in Champions League, Draxler è stato acquistato dal club francese per 45 milioni di euro dal Wolfsburg, ma ora viene valutato tra i 15 e i 20 milioni. Il presidente Lotito cerca di abbassare le richieste, con il giocatore che è in uscita e gradisce la nuova destinazione. I biancocelesti avrebbero offerto al giocatore un contratto di cinque anni a 3,5 milioni a stagione. L’operazione rimane molto difficile, ma non impossibile. In caso di acquisto di Draxler, mister Inzaghi avrebbe il profilo di spessore internazionale che aspettava. Draxler alla Lazio è legato comunque alla cessione di Caicedo, con l’Al-Gharafa che ha offerto 5 milioni di euro per l’attaccante ecuadoriano. Come piano B al tedesco, resta viva la pista dello svincolato Callejon.







