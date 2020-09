Conferenza Escalante: “Giocare nella Lazio è un sogno che si avvera”

Accanto a Reina, sarà presente in conferenza stampa anche il primo dei nuovi acquisti della Lazio di questa stagione Gonzalo Escalante, prelevato già a gennaio a parametro zero dagli spagnoli dell’Eibar.

Inizia la conferenza, è il direttore sportivo Igli Tare ad introdurre il calciatore: “Siamo qui a presentare il primo acquisto della stagione che è Escalante, un giocatore seguito per tanto tempo e ho colto l’opportunità di prenderlo ora. Un giocatore con caratteristiche molto utili perchè può essere impiegato in vari ruoli nel nostro centrocampo.

E’ il momento delle prime parole del centrocampista argentino: “Ciao a tutti, sono felice e pronto per iniziare questa stagione, per me è un sogno essere qui. Mi piace giocare come play, sto cercando di fare tutto nel modo giusto. In argentina ho sempre seguito la Serie A e mi ricordo qui alla Lazio Almeyda, Scaloni e Veron, tutti giocatori che ho sempre ammirato. La Lazio per me è una grande squadra e quando ho sentito che mi voleva ho detto al mio agente che volevo giocare qui. Nell’Eibar ero il capitano, qui intanto penso a giocare. Già giocare la Champions era un obiettivo per me. Il calcio italiano secondo me è diverso dalla Liga, io qui in Italia ho già giocato ma ora mi sento più maturo. Non sarà semplice trovare spazio ma sono pronto per giocare quando avrò l’opportunità di farlo”.







