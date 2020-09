Lazio Women, prima del match in Coppa Italia test sierologici al Campus Biomedico

La Lazio Women è pronto a riscattarsi dopo il primo mezzo passo falso in casa contro il Cittadella. L’occasione giusta per ripartire è in programma già domenica in trasferta contro il Brescia nel primo turno di Coppa Italia. Prima della partenza verso la Lombardia, le ragazze biancocelesti hanno svolto dei test sierologici presso il nuovo Campus Bio-Medico di Trigoria.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: