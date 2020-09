Leggo | Marcolin: “Inzaghi uno dei punti di forza della Lazio. Con il Cagliari servirà massima attenzione”

Tra poco più di ventiquattro ore sarà di nuovo campionato per la Lazio chiamata subito a far bene contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Della sfida di sabato, ai microfoni di Leggo, ha parlato il doppio ex Dario Marcolin che ha da subito incensato Inzaghi definito come il vero punto di forza dei biancocelesti, capace di prendere in lungo ed in largo il controllo della sua squadra. Sarà una Lazio simile a quella dello scorso anno che, come confermato da Marcolin, potrà ancora puntare sui vecchi punti di forza Immobile, Milinkovic e Luis Alberto potendo anche puntare al vertice, sempre a patto che torni la Lazio pre lockdown. Alla Sardegna Arena andrà in scena un test da non sottovalutare: lo sa bene l’attuale telecronista di DAZN che sottolinea come i sardi siano una squadra brava a verticalizzare con un tecnico come Di Francesco molto preparato. Tornando poi al fronte mercato, Marcolin non ha dubbi: la Lazio ha un organico competitivo, ma in difesa ancora urgono rinforzi per affrontare le molte partite in programma tra Coppa Italia, Champions e campionato, dove l’avversario da battere è ancora la Juventus.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: