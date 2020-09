Manfredonia: “Con la Lazio ho giocato tutti gli anni delle giovanili, è una maglia importante. Roma? E’ stato un periodo un po’ difficile”

Lionello Manfredonia, ex calciatore italiano, è stato uno dei diversi giocatori che ha indossato le maglie di due club della stessa città. Nel suo caso quella di Lazio e Roma. Nel mezzo, l’esperienza a Torino con la maglia della Juventus. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, trascorre ben otto stagioni con la maglia biancoceleste, per poi, nel 1985 passare alla Juventus. Ai microfoni di SuperNews, ha parlato dei suoi inizi nel mondo del calcio, per poi arrivare alla Serie A di oggi, facendo il suo pronostico sulla squadra favorita per lo Scudetto. Ecco le sue parole: “Fino a dodici anni ho giocato nel cortile di casa. Prima non c’erano le scuole calcio, i bambini giocavano all’oratorio del proprio quartiere. Un vicino di casa mi notò mentre giocavo in cortile, e decise di farmi fare una prova con una squadra di Monte Mario, a Roma. Da quel momento, iniziai a giocare con i giovanissimi di questa squadra di quartiere. Poi, un osservatore della Lazio, l’ex giocatore Flamini, mi notò e mi portò nelle giovanili dei biancocelesti all’età di quattordici anni. A diciotto anni ho esordito in Serie A e a ventuno in Nazionale”.

Con la maglia della Lazio, ha esordito contro il Bologna, ed è stata anche la squadra contro cui ha chiuso la sua carriera da giocatore: “Sì, ho esordito contro il Bologna, squadra con cui ho iniziato e finito la mia carriera, dopo quell’infortunio che mi ha costretto ad abbandonare il calcio giocato. Con la Lazio ho giocato tutti gli anni delle giovanili, è una maglia importante. Quando giocavo nella squadra di Monte Mario, dalla Madonnina noi ragazzi guardavamo l’Olimpico, sognando un giorno di poter esordire in quello stadio. Io ho avuto la fortuna di poterlo fare, sia con la maglia della Lazio sia con quella della Nazionale, nel 1977, in una partita contro il Lussemburgo”.

Nel 1987, Manfredonia diventa un giocatore della Roma, e l’ostilità dei tifosi giallorossi, dopo il passato con la Lazio, si è fatta sentire: “E’ stato un periodo un po’ difficile. Essendo stato giocatore della Juventus e capitano della Lazio nei miei confronti si era creato un certo ostracismo. Tuttavia, ho un carattere molto tranquillo, quindi ho sopportato questa situazione, che con il passare degli anni si è affievolita”.

Per concludere ha detto la sua sul campionato di Serie A iniziato lo scorso weekend, facendo il suo pronostico sulla squadra favorita per la vittoria finale dello Scudetto: “La Juventus è la squadra da battere, ma credo che l’Inter si sia rafforzata molto, quindi contenderà lo scudetto con i bianconeri”.







