SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Cagliari

Tutto resettato, tutto cancellato. Quanto fatto lo scorso anno adesso non conta più. Adesso c’è solo la nuova stagione, adesso parla il campo. Finalmente la Lazio torna in campo, con un po’ di ritardo rispetto alle altre, e sarà alle prese con una sfida che può nascondere insidie. Domani ci sarà il Cagliari, la Lazio volerà al Sardegna Arena per la prima sfida di questo campionato. Ecco infatti la situazione in casa rossoblù.

CAGLIARI – Per i sardi non è la prima di campionato. Sono già scesi in campo domenica 20 settembre in casa del Sassuolo, portando a casa un punto grazie alla rete di Giovanni Simeone. Giocare al Sardegna Arena non è mai facile, gli uomini di Inzaghi dovranno farsi trovare pronti contro una squadra che ha già un po’ di benzina nelle gambe.

FORMAZIONE (4-4-2) – Cragno; Faragò, Waluikiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog, Sottil; Joao Pedro, Simeone.

LA STELLA – Giovanni Simeone sarà l’osservato speciale di questa gara, già andato in gol nell’ultima gara e sempre a segno nei due match dello scorso campionato. Acerbi e i compagni di reparto avranno il compito di contenerlo impedendo il duetto con Joao Pedro e la possibilità di entrare in area di rigore.

IL PRECEDENTE – L’ultimo scontro tra Lazio e Cagliari ha registrato la vittoria biancoceleste nelle ultime giornate del campionato scorso, grazie alle reti di Milinkovic-Savic ed Immobile. Al Sardegna Arena, invece, risultato uguale 1-2 per i biancocelesti ma con una gara terminata (o forse non ancora finita) tra mille polemiche. Il prolungato tempo di recupero non è ancora andato giù ai sardi che hanno subito la sconfitta proprio in quei minuti. Le reti di Luis Alberto e Caicedo nel recupero hanno annullato il momentaneo vantaggio rossoblù firmato Giovanni Simeone.







