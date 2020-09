SOCIAL | Escalante: “Pronto per la nuova stagione e orgoglioso di far parte di questa squadra meravigliosa” – FOTO

Il centrocampista biancoceleste Gonzalo Escalante, tramite un post su instagram, ha manifestato tutta la sua gioia e determinazione in vista dell’esordio in campionato della Lazio nella giornata di domani. “Felice e orgoglioso di far parte di questa squadra meravigliosa. Pronto per l’inizio della stagione e poter giocare con questa maglia. Forza Lazio!”. Queste le sue parole a poche ore dall’inizio ufficiale della sua nuova avventura con l’aquila sul petto.







