Lazio, Immobile va per la cinquina: dal 2016 ha sempre segnato all'esordio

Ha chiuso la scorsa annata con un gol nella sua Napoli: anzi, il gol, quello decisivo per raggiungere il record di 36 centri in stagione di Higuain. E ripartirà con lo stesso obiettivo, Ciro Immobile, pronto a difendere la Scarpa d’Oro appena vinta. Sarà dunque ancora la sua Lazio, quella che domani si presenterà all’esordio in campionato a Cagliari. Inzaghi, dopo un’estate difficile tra rinnovi e trattative lunghe (quella per Fares ancora non è stata chiusa ufficialmente), si affida al centravanti azzurro per partire alla grande. Come del resto Immobile ha fatto negli ultimi avvii con ottimi risultati, visto che ha sempre segnato al primo appuntamento ufficiale dopo l’estate.

È successo nel 2016, appena arrivato dal Siviglia, con la rete a Bergamo. Nel 2017 i centri sono diventati due nella Supercoppa italiana contro la Juventus all’Olimpico: uno su rigore, l’altro con un colpo di testa sotto l’incrocio. Spettacolare poi la firma del 2018 contro il Napoli, in una gara amara per la Lazio, sconfitta poi 2-1. L’anno scorso ha aperto di nuovo lui le marcature annuali biancocelesti: a Genova contro la Sampdoria (doppietta). In panchina con i doriani c’era Di Francesco, domani alla guida del Cagliari. Avversario che dovrà provare a rompere la duratura tradizione tra Immobile e l’esordio stagionale con l’aquila sul petto.

