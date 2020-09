2° SERIE A | SEGUI IL LIVE DI CAGLIARI-LAZIO 0-2 (Lazzari 3′, Immobile 74′)

🇮🇹 2° #SerieA | ⚽ #CagliariLazio | 🗓️ 26/09/2020 | ⌚ 18:00 | 🏟 Sardegna Arena | 📍 #Cagliari | 📺 #Sky | ⚖️ #Massa | ☀️ 19°

1′ – PARTITI, E’ CAGLIARI-LAZIO

3′ – Subito vantaggio biancoceleste!!!!! Discesa di Marusic sulla fascia e palla in mezzo per Lazzari che deve solo appoggiare in porta.

10′ – Lazio molto propositiva in avanti soprattutto sulle fasce con Marusic e Lazzari. Spreca Immobile un’occasione dentro l’area sul passaggio dell’esterno italiano.

12′ – Grande occasione per i biancocelesti da calcio d’angolo per la testa di Milinkovic-Savic. Forse un tocco con la mano, poi palla fuori dall’area e tiro di Patric deviato. Per Massa non c’è nulla.

17′ – Difficoltà per il Cagliari di uscire fuori e superare la metà campo. Dominio biancoceleste che chiude ogni via alla squadra sarda.

20′ – Intervento scomposto di Radu e punizione molto invitate per il Cagliari vicino la linea laterale.

21′ – Lykogiannis calcia la punizione, bel sinistro ma non impensierisce Strakosha.

25′ – Cresce il Cagliari e prende campo. Tiro da fuori di Rog che non sembrava potesse impensierire Strakosha che però deve allungarsi e allontanare il pallone. Rischia un po’ la Lazio.

31′ – Biancocelesti riprendono il controllo del campo dopo qualche azione del Cagliari non andata a buon fine.

33′ – Fuorigioco di Milinkovic dopo una sua azione 1vs1 con il difensore sardo che non riesce a spostare la montagna serba. Centrocampista biancocelste che non riesce a segnare poi sulla ribattuta è in posizione irregolare.

35′ – Ci prova dalla distanza Immobile, Cragno la tiene in due tempi

36′ – Brutto fallo di Joao Pedro su Lucas Leiva. Piede a martello e il centrocampista biancoceleste va giù. Per Massa neanche giallo.

38′ – Tre contro tre per la Lazio che spinge con Lazzari che si fa 30 metri di campo ma spreca all’ultimo sbagliando l’appoggio finale.

41′ – Duettano Luis Alberto e Immobile, con l’attaccante che si defila sulla sinistra viene servito e prova il tiro a giro rasoterra. Si allunga Cragno e leva la palla dal gol.

43′ – Troppo irruente Lucas Leiva che travolge Simeone al limite dell’area cercando di anticiparlo. Punizione invitante per il Cagliari.

43′ – Calcia Joao Pedro che cerca il palo di Strakosha ma nulla da fare, la palla è alta.

45′ – TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO TRA CAGLIARI E LAZIO. VANTAGGIO BIANCOCELESTE E SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI.

46′- INIZIA LA RIPRESA, SI RIPARTE CON GLI STESSI 22 DEL PRIMO TEMPO

48′- Grande doppia occasione per il Cagliari. Joao Pedro calcia dal limite, Strakosha si distende e respinge centralmente. Simeone raccoglie e, a porta vuota, spara però alto.

51′- Primo giallo della gara: Marin viene ammonito per una trattenuta su Correa.

57′- Fase della gara ricca di errori da ambo le parti con il Cagliari che alza il baricentro.

61′- Calcio di punizione dalla trequarti sinistra per la Lazio. Un difensore rossoblu manda in angolo il cross di Luis Alberto.

62′- Primo giallo in casa Lazio: Lucas Leiva entra in ritardo su Sottil e viene ammonito.

63′- Prima sostituzione per i biancocelesti: Lucas Leiva lascia il posto al neo acquisto Escalante che fa il suo esordio in Serie A.

65′- Lazio vicinissima al raddoppio: Immobile serve Milinkovic centralmente, il serbo calcia dal limite, ma Cragno si tuffa alla sua sinistra e salva in angolo.

67′– Grande chance per il Cagliari: punizione calciata dalla trequarti da Lykogiannis, Walukiewicz sul secondo palo devia sul fondo.

70′- Doppio cambio per la Lazio: dentro Caicedo e Akpa Akro, fuori Correa e Milinkovic Savic. Prima sostituzione anche per i sardi: Caligara sostituisce Marin.

74′- Raddoppio Lazio!!!!!!!!! Ciro Immobile!!!!! Marusic si incunea sulla sinistra e serve Immobile che, da appena dentro l’area, piazza la sfera all’angolino.

78′- Luis Alberto disegna calcio al limite dell’area, poi prova ad angolare, ma il suo tiro e bloccato in corner. Sugli svilu ppi del tiro dalla bandierina Acerbi manca la deviazione da sotto porta.

78′- Ancora due sostituzioni per il Cagliari: fuori Sottil, Simeone e Farago dentro Pavoletti, Zappa e Despodov.

87′- Ultimo cambio per il Cagliari: Tripaldelli prede il posto di Lykogiannis.

88′- Anche la Lazio esaurisce le sostituzioni con un doppio cambio: escono Radu e Luis Alberto, entrano Parolo e Cataldi.

90′- Saranno quattro i minuti di recupero.

90+4′- Ultimo angolo della gara per il Cagliari: Pavoletti colpisce di testa, ma manda alto.

90+5′- FINISCE QUI! LA LAZIO ESPUGNA LA SARDEGNA ARENA 0-2 CON LE RETI DI LAZZARI ED IMMOBILE.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: