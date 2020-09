Cagliari-Lazio, Immobile: “Gol molto importante, siamo un gruppo compatto e unito”

Al termine del match tra Cagliari e Lazio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Ciro Immobile: “Questo gol è stato molto importante, è arrivato in un momento delicato della partita in cui serviva chiuderla. Ringrazio Adam che ha fatto un’azione strepitosa. Sono contento per la squadra. Abbiamo fatto una prestazione incredibile, nonostante tutte le difficoltà tra ritiro, nazionali. Oggi abbiamo dimostrato di essere ancora un gruppo compatto e unito che può fare bene. Sono arrivati alcuni giocatori che ci aiuteranno sia dentro che fuori dal campo. Il gruppo dello scorso anno è rimasto e questo è importante perchè ci conosciamo bene. Non perdendo le motivazioni e stando sempre concentrati si può migliorare anche lo scorso anno. Griglia? Non so dove metterci ed ora non mi interessa più di tanto. Lo scorso anno non eravamo tra le prime quattro all’inizio e allo stop eravamo a un punto dalla prima. Dobbiamo solo fare bene in campo, dimostrare il proprio valore e poi tutto quello che succederà da ora alla fine del mercato non deve interessarci perchè il gruppo è eccezionale ed i nuovi arrivati ci daranno una mano”.







