Cagliari-Lazio, in gol Lazzari: prima rete in campionato per lui in biancoceleste

Parte bene la Lazio alla Sardegna Arena. La banda Inzaghi al 4’ minuti conduce per 0-1 grazie alla rete di Lazzari, che proprio in questa occasione ha siglato la sua prima marcatura in campionato con la maglia biancoceleste. Il primo gol in assoluto del classe ‘93 nella sua avventura laziale era arrivato invece nella passata stagione in Europa League contro il Celtic.







