Cagliari-Lazio, Inzaghi: “Vittoria strameritata. Contratto? Ci sarà tempo e ognuno farà le proprie valutazioni”

Al termine della gara Cagliari-Lazio il tecnico Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“C’era la variabile del vento ma l’abbiamo gestita bene pur non essendo abituati. I ragazzi sono stati grandi abbiamo vintuna partita importante in un campo dove faticheranno tutte. Sono molto soddisfatto, i ragazzi sono stati bravissimi hanno fatto una gara molto seria, unico appunto aver chiuso il primo tempo solo 1-0 potevano concretizzare di più. Sappiamo che c’è l’Atalanta, partita importantissima, cercheremo di recuperare forze energie per fare una grande gara mercoledì. Abbiamo lavorato bene con delle difficoltà perchè abbiamo oggettivamente difficoltà nemiche. Squadra matura con grande spirito sacrificio, vedere Parolo giocare dietro e sapersi adattare è un motivo di orgoglio. Sicuramente Parolo è un’ottima mezz’ala, può fare tutti i ruoli, al momento abbiamo qualche difficoltà e assenza, lo userò in condizioni di emergenza. Adam e Lazzari sono stati bravissimi 2 assist e gol. Mi aspettavo una vittoria perchè i ragazzi hanno lavorato con molta concentrazione e serietà, mi aspettavo una grande partita e così è stata”.

Il tecnico piacentino ha poi parlato a Sky Sport: “Penso che il problema del post lockdown siano stati dei problemi numerici. Ora siamo ancora in emergenza anche se con qualche rotazione in più in avanti ed in attacco, non così in difesa. Oggi gli ultimi minuti ha giocato Parolo dietro che non lo ha mai fatto in carriera. I ragazzi si sono allenati con lo spirito giusto e sapevo avremmo fatto una grande partita. La nostra vittoria è strameritata per quello visto in campo. La nostra squadra ha grandissimi valori che mi regala grandi emozioni da quattro anni. Hanno un attaccamento speciale alla maglia e alla società. Contratto? Non ho ancora prolungato perchè il presidente è molto impegnato tra le varie squadre e non c’è stato tempo per sedersi ad un tavolo. Ci sarà tempo ed ognuno farà le proprie valutazioni”.

Infine, Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: “Quello andato in scena oggi è stato un buon inizio, ci tenevamo molto a partire bene. Temevamo il Cagliari ed il suo tecnico, ma la il successo non è mai stato in discussione. Sono contento poi per la prestazione dei nuovi, Escalante e Akpa Akpro sono entrati bene e abbiamo lasciato la porta inviolata. Sono fortunato dato che alleno ragazzi meravigliosi da da quattro anni. Lazzari e Marusic? Sono stati bravi a dar vita al primo gol, lo stesso vale per Immobile, ma sono stati bravi tutti. Ora testa all’Atalanta, una sfida complicata”.







